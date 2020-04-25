متى تعود الابتسامة إلى اليمن الحزين؟

نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن متحدث باسم التحالف العربي الذي تقوده الرياض قوله، إن التحالف أعلن يوم الجمعة الماضي تمديد وقف إطلاق النار من جانب واحد في اليمن لمدة شهر اعتبارا من 23 أبريل/نيسان 2020 .

فيما أكد المبعوث الاممي الى اليمن مارتن غريفيث أن وقف إطلاق النار يجب أن يشمل كل أنحاء البلاد، وأن يرفق بعملية سياسية تشارك فيها كل الأطراف.

يقول الباحث السياسي اليمني عزت مصطفى في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد، إن إعلان التحالف العربي وقف إطلاق النار من جانب واحد، وتمديده الآن استجابة للأمين العام للأمم المتحدة ولخطة المبعوث الأممي إلأى اليمن، كان بالإمكان البناء عليها،طالما أن التحالف العربي قد استجاب للدعوة.

ويشير مصطفى إلى أنه في المقابل لاحظنا أن الحوثيين لم يعلنوا من جانبهم وقفا لإطلاق النار،وهذا يعني أنهم مستمرون في خوض الحرب، خاصة في المناطق التي يتخذون فيها وضعية الهجوم كجبهة محافظة الضالع، وهذا بلا شك يدفع بالطرف الآخر إلى الرد على النيران، كي يفوت الفرصة على الحوثيين،من التقدم والاستيلاء على المناطق التي تقاتلهم ، وبالتالي منعهم من التمدد جغرافيا استغلالا لوقف إطلاق النار.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة...

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي