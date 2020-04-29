خبير: مبادرة عقيلة صالح ناجعة ويمكن اتخاذها كأرضية للحل السياسي في ليبيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي، لقد دعا عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، في خطابه المتلفز للأمة، إلى وقف الأعمال العدائية في شهر رمضان، كما أنه طرح عددا من المقترحات البناءة لإخراج ليبيا من أزمتها.

يقول الباحث المختص بالشؤون السياسية والإستراتيجية محمود اسماعيل الرملي، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد، في الواقع يوجد لدى الليبيين مقترحات ومبادرات كثيرة لحل الأزمة في ليبيا، ولعل هذه المبادرة يمكن أن تحسب من ضمنهم، لكن من الزاوية الفعلية يجب أن تتبنى أي مبادرة الدستور الجاهز حاليا.

بدوره يقول الخبير في الشأن الليبي أحمد جمعة في حديث لبرنامجنا، لا شك أن مبادرة السيد عقيلة صالح هي مبادرة ناجعة جدا، ويمكن اتخاذها كأرضية صالحة للحل السياسي في ليبيا، بعد أن تم تعقيد هذه الأزمة بسبب التدخلات الخارجية، وخصوصا التدخل التركي في الشأن الليبي، وفي حال قامت الأمم المتحدة بتفعيلها ستكون بارقة أمل لنزع فتيل الأزمة في البلاد.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي