قيادي فنزويلي: أمريكا تسعى جاهدة بشتى الوسائل للإطاحة بالنظام التقدمي في فنزويلا

أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو،الذي نصب نفسه رئيسا، استقالة 2 من مستشاريه بعد اتهامهما من حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بالتورط في محاولة "غزو" فاشلة للبلاد بواسطة مرتزقة.