خبير: إرسال ناقلات النفط الإيرانية إلى فنزويلا والصين تحد للعقوبات الأمريكية

قال وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، في تصريح صحفي، إن رد بلاده سيكون حاسما على أي مضايقات أمريكية لناقلات النفط الإيرانية.

واعتبر أن "أي اعتراض أمريكي لناقلاتنا النفطية هو قرصنة بحرية تعرض أمن الملاحة الدولية للخطر".

يقول الإعلامي الإيراني محمد غروي في حديث لبرنامج «حول العالم» عبر أثير إذاعة «سبوتنيك» بهذا الصدد:

«أعتقد أنه كلما زاد الأميركي ضغطه على الإيرانيين، تكون ردة فعلهم مماثلة، لأن طبيعة وتكوين وعقلية الايرانيين التي لا تقبل الذل والمهانة، ولا أي نوع من التحدي من قبل الأمريكيين وترامب تحديدا.

ويشير غروي إلى أن المعادلات تغيرت كثيرا في المنطقة بعد ضربة عين الأسد، وتغيرت كذلك بعد احتجاز ناقلة النفط البريطانية في مياه الخليج الفارسي. وباتت أيدي الإيرانيين أطول في تحديد مسار اتجاههم بعكس الاتجاه الأمريكي.

ولفت غروي إلى أن الإيراني يريد أن يقول للعالم كله إنه يمكن هزيمة الأمريكيين، ويمكن توجيه الصفعة لهم وتحديهم، رغم كل العقوبات التي يفرضونها. وما إرسال خمس ناقلات نفط إلى فنزويلا وأربعة سفن إلى الصين، إلا تحدي واضح للعقوبات الأمريكية، علما أن جميعها ترفع الأعلام الإيرانية على متنها.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي