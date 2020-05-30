أكاديمي: ترامب يريد صرف الأنظار عن الفشل بتصديره الأزمات للخارج

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي عقده مساء يوم الجمعة، وقف كل علاقات الولايات المتحدة مع منظمة الصحة العالمية، بسبب رفضها تنفيذ الإصلاحات التي طالب بها سابقا.

يقول أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية رائد المصري، في حديث لبرنامج «حول العالم» عبر أثير إذاعة «سبوتنيك» بهذا الصدد، طبعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حالة توتر وهيستيريا، ودأب منذ بداية ولايته على الانسحاب من كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وخصوصا أن العالم لم يتفاجئ بانسحابه أو قطع الدعم المالي عن منظمة الصحة العالمية.

ويشير المصري إلى أن ترامب يريد أن يؤشر إلى أن جائحة كورونا التي وصلت إلى الولايات المتحدة، والتي تسببت بشلل كبير في الاقتصاد والنمو، وفي حالات الوفاة الكبيرة، إنما مسؤولة عنها الصين والمنظمة الدولية، وبالتالي يريد حرف الأنظار عن فشل منظومة الصحة في داخل البلاد من محاولة استيعاب والسيطرة على الجائحة. لذلك أخفق على هذا المستوى ويريد تصدير الأزمات إلى الخارج.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي