خبير: الأوضاع الكارثية باليمن تتطلب تدخلا دوليا لوقف الحرب ودفع المتحاربين للمفاوضات

أعلنت الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء الماضي، جمع 1.35 مليار دولار في مؤتمر المانحين لليمن، الذي نظمته السعودية في الرياض لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن.

يقول أستاذ العلاقات الدولية والخبير في شؤون الخليج وفيق إبراهيم، في حديث لبرنامج «حول العالم» عبر أثير إذاعة «سبوتنيك» بهذا الصدد:

الوضع في اليمن يحتاج إلى تدخل دولي لوقف الحرب أولا، هذه الحرب الكارثية التي أدت إلى هذه النتائج الاقتصادية والصحية الوخيمة.

ويشير إبراهيم إلى أن الأوضاع الكارثية في اليمن تتطلب دفع المتحاربين للجلوس إلى طاولة المفاوضات بشكل جدي. وهذا الأمر لم يحدث حتى الآن، باعتبار أن الأمم المتحدة لم تكن مدعومة للتوصل إلى هذه النتائج، وإنما كان مسموحا لها البدء بحوارات لا تنتهي، وهذا ما حصل فعلا خلال سنوات. ولذلك وصلت الأمور إلى مرحلة اقتصادية وصحية خطيرة.

ولفت إبراهيم إلى أن جمع المال في هذه المرحلة مهم جدا، لكن يجب تقديمه لمؤسسات دولية محترمة توزعه على كافة المناطق المتضررة في اليمن، وليس استخدامه لحاجات سياسية، أو لإعادة مسار الحرب التي كانت بين الشمال والجنوب وليس داخل الجنوب حاليا. وبالتالي لابد من وقف العمليات العسكرية والبدء بمفاوضات سياسية فعلية برعاية الأمم المتحدة.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي