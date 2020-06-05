خبير: إسرائيل تنفذ الاستراتيجية الأمريكية في إطالة أمد الصراع في سوريا

تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري، مساء أمس الخميس، لعدوان إسرائيلي من فوق الأجواء اللبنانية على أحد المواقع العسكرية في محيط مصياف بريف حماة، وأسقطت عدداً من الصواريخ.

يقول الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أمين حطيط في حديث لبرنامج «حول العالم» عبر أثير إذاعة «سبوتنيك» بهذا الصدد:

العدوان الإسرائيلي على سوريا في هذه المرة يأتي لأسباب عدة، منها بالدرجة الأولى: الرفض الإسرائيلي لما يحضر لمنطقة إدلب وتحريرها وتطهيرها من الإرهاب، كما يحمل العدوان رسالتين، رسالة للجيش السوري مفادها بأن إسرائيل حاضرة في الميدان السوري، وتريد إثبات حضورها، وبأن الحرب لم تنتهي وأنها تنفذ الاستراتيجية الاميركية في إطالة أمد الصراع في سوريا. ورسالة أخرى للإرهابيين بأنها لن تدعهم وحدهم مستفردين في الميدان.

وفيما يخص تصريح مساعد وزير الخارجية الأمريكي دافيد شينكر، بشأن وجوب خروج روسيا من منطقة الشرق الأوسط، قال الخبير"الولايات المتحدة ارتكبت الجرائم بحق الشعوب وأشعلت الحروب في البلدان التي تدخلت فيها، سواء في العراق وسوريا وليبيا واليمن ولبنان، وهي التي دعمت المجموعات الإرهابية وترعاها في كل مكان، في حين أن روسيا كانت تستند في كل تصرفاتها إلى أحكام القانون الدولي ومساندة الشعوب في تقرير مصيرها. ومن يجب أن يخرج ويكف عدوانه عن شعوب المنطقة هي أمريكا".

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي