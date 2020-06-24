بوتين: الشعب السوفيتي وضع حدا للمحرقة الرهيبة وأنقذ العالم من الفاشية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال استعراض النصر في الساحة الحمراء بموسكو، اليوم الأربعاء، أن النصر على النازية فتح صفحة جديدة في تاريخ البشرية.

وقال بوتين "سنذكر دائما الشعب السوفيتي، بملايين الناس من قوميات مختلفة من جميع جمهوريات الاتحاد السوفيتي، هو من دحر النازية".

وأضاف الرئيس الروسي "الشعب السوفيتي وضع حدا للمحرقة الرهيبة، وأنقذ العالم من الفاشية، من المستحيل تخيل ما كان سيحصل للعالم لولا الجيش الأحمر".

وشدد بوتين على ضرورة صون الحقيقة النزيهة حول الحرب الوطنية العظمى والدفاع عنها، وقال: "دفع شعب الاتحاد السوفيتي ثمنا باهظا لحرية أوروبا، ومن واجبنا أن نذكر أن العبء الرئيسي للنضال ضد النازية وقع على كاهل الشعب السوفيتي"، وأضاف: "شكرنا للمحاربين القدامى لا حدود له".

يقول أستاذ العلاقات الدولية، والباحث في الشؤون الإقليمية الدكتور وفيق ابراهيم، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، الهجوم الذي شنه الجيش الأحمر على ألمانيا النازية ودخول برلين منتصرا، هو الذي وضع حدا للمشروع الألماني النازي للسيطرة على الكرة الأرضية، وهذا أمر معروف لكل العالم، وخاصة في حقبة الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي.

ويشير إبراهيم إلى أن الحملات والوسائل الدعائية الغربية، بالإضافة إلى التحالفات الأمريكية - الأوروبية، أدت إلى تشويه ونكران هذا الدور السوفيتي العظيم، في منع النازية من احتلال العالم. لكن روسيا اليوم تقف بالمرصاد لكل هذه المحاولات التي تريد تشويه دور الاتحاد السوفيتي السابق في إنجاز هذا النصر العظيم، عبر إحياء هذه الذكرى العظيمة، حتى يفهم العالم، وكذلك الأجيال القادمة، الثمن الباهظ الذي قدمته الشعوب السوفيتية لتخليص البشرية من وباء النازية.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي