روسيا تشدد على حفظ الاتفاق النووي وتدعو لوحدة الجميع لإنقاذه

اعتبر مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن حفظ الاتفاق النووي من مهام المشاركين فيه مشددا أن ذلك لن يحصل سوى بوحدة الجميع.

يقول الإعلامي الإيراني، محمد غروي، في حديث لبرنامج «حول العالم» بهذا الصدد:

«لاشك بأن هذا الاتفاق النووي هو من أفضل الاتفاقات على الإطلاق، لإنه اتفاق أمني استراتيجي جيوسياسي بهذا المستوى الذي يضمن لكافة الأطراف المشاركة فيه، سياسات جيدة واتفاق يرضي جميع الأطراف، بعد أن استمرت اللقاءات والمفاوضات مدة 12 سنة لتوقيعه، وسمي باتفاق رابح-رابح».

ويشير غروي إلى أن المشكلة الوحيدة التي اعترضت طريق الاتفاق هو خروج الرئيس ترامب منه، بعد أن خربه وشوهه، ووضع الدول الأوروبية المشاركة به في مأزق.

أما الكاتب والمحلل السياسي الفرنسي، أنطوان شاربنتيه، يقول لإذاعتنا:

«خرجت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي بطريقة غير شرعية، مبرهنة عدم احترامها للمواثيق والقوانين الدولية والاتفاقيات التي توقع عليها، ما أدى إلى انسحاب الأوروبيين من الأسواق الإيرانية، وخضوعهم للإملاءات الأمريكية، وبقوا في الاتفاق بشكل شكلي وليس له أي مردود إيجابي على العلاقات مع إيران».

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي