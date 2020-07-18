أكاديمي: من المهم عدم دخول أطراف خارجية على خط النزاع بين أرمينيا وأذربيجان

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن للاتحاد الروسي يوم الجمعة الماضي، الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عقب الاجتماع: إنه "تم تبادل وجهات النظر حول توتر الأوضاع على الحدود الأرمينية الأذربيجانية. والتأكيد على الحاجة الملحة للطرفين لضمان وقف إطلاق النار، فضلا عن استعداد روسيا للتوسط".

وأشار أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة سيفاستوبل الحكومية عمار قناه، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الصدد، إلى أنه "لطالما كانت روسيا هي الطرف الوحيد الذي يسعى لإيجاد حلول ومعادلات لهذه الأزمة، وكلما تأجج هذا الصراع، كان الدور الأساسي للدبلوماسية الروسية، وذلك لما تجمع روسيا وأرمينيا من علاقات استراتيجية، وكذلك مع إيران أيضا".

وأضاف قناه إلى أن روسيا ستلعب دورا في تخفيف حدة هذا الصراع، ورأينا الكثير من المحاولات الدبلوماسية من خلال الخارجية الروسية، لإيجاد حلول معينة، لكنها كانت حلول مرحلية، وباعتقادي، لن تستمر هذه العمليات العسكرية أكثر، وذلك أن روسيا غير معنية بمثل هذه الصراعات في الحديقة لخلفية لها.

ولفت قناه إلى أنه من المهم جدا، عدم دخول أطراف أخرى خارجية على هذا الخط، وذلك لكي يتم الحفاظ جزئيا على الاستقرار النسبي في منطقة القوقاز.

إعداد وتقديم: عماد الطفيل