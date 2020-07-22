خبير: الاستفزازات الأمريكية ضد الصين تزداد مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية

قالت وزارة الخارجية الصينية إن واشنطن طلبت إغلاق القنصلية الصينية في هيوستن، وعبرت عن إدانتها لهذه الخطوة، في بيان لها، ونوهت إلى أنها تدرس إمكانية إغلاق القنصلية الأمريكية في مدينة ووهان، ردا على الخطوة الأمريكية.

يقول مدير موقع «الصين بعيون عربية» محمود ريا، في حديث لبرنامج «حول العالم» بهذا الصدد:

تأتي خطوة طلب الولايات المتحدة من الصين إقفال قنصليتها في مدينة هيوستن، في إطار الاستفزازات المتتالية التي تقوم بها الإدارة الأميركية الحالية ضد الصين، والتي نشهد مفرداتها خلال الفترة الماضية، ولا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، وسعي الرئيس ترامب لتحصيل بعض الأصوات وسد الفجوة بينه وبين منافسيه. من خلال توجيه الأنظار للخارج وافتعال مشكلات مع دول خارجية، ولا سيما مع الصين.

ويشير ريا إلى أن هذه الخطوة الأمريكية تأتي أيضا في إطار الصراع الدائم بينها وبين الصين، والتي تؤججه أمريكا تخوفا من الصعود الصيني وسعيا إلى إبطائه، ولاحتواء التقدم الصيني وتطوره في أكثر من مجال.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي