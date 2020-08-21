المعارضة في بيلاروسيا تهدد بالتصعيد... والحكومة مع التغيير بطرق سلمية

أعلنت المعارضة في بيلاروسيا، عزمها على مواصلة الاحتجاجات ضد حكومة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، مشيرة إلى أنها لا تزال في بداية الطريق.

فيما قال وزير خارجية بيلاروسيا، فلاديمير ماكي، إن التغيير ضروري في البلاد، ولكن ليس عن طريق مواجهة مدنية أو عن طريق الثورة.

يقول رئيس المركز الثقافي الروسي العربي في سان بطرسبورغ د. مسلم شعيتو، في حديث لبرنامج "حول العالم" بشأن الاحتجاجات الجارية في بيلوروسيا

"الخطأ الذي ترتكبه بعض الحكومات بعدم فهم طبيعة التحركات الاحتجاجية، التي تحصل في البلاد، ونحن نعرف أن هذه التحركات تقودها مجموعة معارضات، منها ما يطالب فعلا بمطالب اجتماعية وسياسية واقتصادية محقة، ومنها ما يرتبط بمشروع الغرب ومخططاتهم. لكن طريقة التعامل القمعية مع المتظاهرين، تظهرهم وكأنهم جميعا يتبعون إلى الغرب عبر منظماته وقياداته، وهذا خطأ يجب تلافيه.

وأشار شعيتو إلى أن أحد الأخطاء التي ارتكبتها الإدارة في بيلوروسيا، هو سياسة ما يسمى اللعب على الحبلين، فنراها تارة تغازل أوروبا الغربية والناتو، وتارة أخرى تحاول ابتزاز روسيا لتعطيها المواد الأولية والسلع، والمواد النفطية، وفتح الحدود معها دون قيد أو شرط، وهي بهذه العملية تفتح الباب للغرب ليتدخل في شؤونها الداخلية.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي