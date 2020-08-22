خبير إيراني: نحن أمام مشهد جديد في التعامل الدولي وعزلة أمريكية واضحة

واجهت الولايات المتحدة مزيدا من العزلة يوم الجمعة الماضي بخصوص مسعاها لإعادة فرض عقوبات دولية على إيران حيث عارض 13 من بين 15 بلدا عضوا بمجلس الأمن الدولي المسعى الأمريكي.

يقول الإعلامي الإيراني محمد غروي في حديث لبرنامج « حول العالم » بهذا الصدد، عندما خرج الأمريكي من الاتفاق النووي، كما نسمع المسؤولين الإيرانيين يقولون: "إن الأمريكي سيندم على اليوم الذي خرج منه من هذا الاتفاق، وبإن الولايات المتحدة ستدخل في عزلة دولية بقراراها الخاطئ بالخروج من الاتفاق النووي لعام 2015".

ويشير غروي إلى أن ما نراه اليوم بعد عدة سنوات من الخروج الأمريكي من هذا الاتفاق، نرى أولا الندم الأمريكي الشديد وهذا يظهر في كلمات وتصاريح كل من الرئيس ترامب ووزير خارجيته بومبيو، حيث أنهم كانوا يعولون على عدة أمور منها: الحصار الاقتصادي على إيران، وعلى التحالفات السياسية خاصة مع أوروبا ودول أخرى لضمان المسعى السياسي القانوني في مجلس الأمن. وأصيبت كل هذه المساعي بالفشل.

ولفت غروي إلى أننا رأينا منذ أسبوعين وعلى مدى جلستين لمجلس الأمن أنه لم يصوت لصالح القرار الأمريكي بفرض عقوبات على إيران، سوى الولايات المتحدة والدومينيكان، وبهذا نكون أمام مشهد جديد في التعامل الدولي، وأمام عزلة أمريكية واضحة، بل يمكن تسميتها هزيمة أمريكية أمام صمود إيران.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي