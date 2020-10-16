هل تمهد عملية تبادل الأسرى في اليمن إلى تسوية سياسية؟

تناقش حلقة اليوم من البرنامج عملية تبادل الأسرى بين القوات الحكومية وجماعة "أنصار الله" بموجب الصفقة المتفق عليها بين الطرفين في سبتمبر/ أيلول الماضي في سويسرا، وانعكاساتها على بقية الملفات الإنسانية والسياسية والأمنية.

يقول الكاتب والمحلل السياسي اليمني نبيل البكيري، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الصدد:

"لا شك أن هذه الخطوة إنسانية بالكامل، لكنها تأخرت طويلا، وهي تحققت أيضا بفعل ضغوطات شعبية كبيرة مورست على الطرفين، بالإضافة إلى ضغوطات أممية وإنسانية".

ويرى البكيري أن صفقة تبادل الأسرى بين الطرفين، ليست مؤشرا على الإنفراج في المسار السياسي، لأن الأسباب السياسية للحرب والإشكاليات والتعقيدات وتعنت جميع الأطراف وخاصة الحوثيين، لا زالت قائمة.

بدوره يقول المسؤول في الإعلام الحربي لـ"أنصار الله" حامد البخيتي، في حديث لإذاعتنا:

"إن هذه العملية تأتي في إطار ما حققه الجيش واللجان الشعبية من انتصارات وتقدمات عسكرية في تحرير الأرض، وبالتالي ضغطت على دول العدوان، وعلى الأمم المتحدة، لإن تمضي في هذه الخطوة كمخرج لمارتن غريفيث، نظرا للضعف الذي أنجزه في الملف اليمني على كافة الأصعدة".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي