خبير: مسلسل المحاكم وتراشق الاتهامات من تقاليد الديموقراطية الأمريكية

لا تزال نتائج الانتخابات الرئاسية معلقة بانتظار إعلان النتائج في عدد قليل من الولايات الرئيسية التي يجري فيها فرز الأصوات، بينما لا تسمح حدة المنافسة بالتكهن بالفائز في هذه الانتخابات.

يقول الخبير في الشؤون الدولية نزار الجليدي، في حديث لبرنامج "حول العالم" إننا الآن نعيش عمليا فصولا من الديموقراطية الأمريكية بشكل آخر، ومتوقع أن يطول مسلسل المحاكم، وكذلك الاتهامات والتراشق المتبادل، حتى بعد أن تحسم الأمور في بقية الأماكن الموجودة، وأصبح من الواضح أن جو بايدن سيكون ساكن البيت الأبيض قريبا، مع الإشارة إلى أن هذه الانتخابات ستكون فريدة من نوعها، لأن معارك كبيرة ستكون في الشارع والقضاء.

بدوره يقول الخبير في الشؤون الأمريكية عدنان نقَول لإذاعتنا، إن المرشح للرئاسة جو بايدن أعطى اليوم تصريحات مطمئنة بأنه سيكون رئيسا لكل الأمريكيين في حال فوزه، وسوف يتجاوز مسألة الخلافات السياسية بين الحزبين، وأعتقد أن الرئيس ترامب لجأ إلى تقديم الاعتراضات لتبرير فشله في الفوز في الانتخابات الحالية.

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