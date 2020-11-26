خبير عسكري: ثقافة الجندي العراقي قائمة على التعامل مع السلاح الروسي 

يقول الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي في حديث لبرنامج «حول العالم» بهذا الصدد:
«لا شك أن القدرات التسليحية الروسية عالية الكفاءة ومتاحة، وبإمكاننا أن نرتقي بها في قدراتنا القتالية، ونحن لا نحتاج فقط لدعوات إلى روسيا، حيث أنها أبدت أكثر من مرة دعمها للعراق في كلالميادين، ولكن نحتاج إلى استراتيجية ثابتة ترتكز عليها الحكومة العراقية، حتى تعطي فرصة ورؤية واضحة لروسيا في الالية التي يجب على أساسها التعاون المشترك».© Sputnik . Russian Foreign Ministry
ويشير الشريفي إلى أنه لدى العراق معادلة مهمة، وهي أن ثقافة الجندي العراقي تربى لعقود من الزمن على التعامل مع السلاح الروسي، فحينما يفد هذا السلاح، فلن يكون غريبا، وإنما هو جزء من ثقافة جنودنا، وهذه المعادلة يجب أن تكون مقروءة من قبل صانع القرار العراقي.
ولفت الشريفي إلى أن كل ما نحتاجه في تعاوننا مع روسيا، هو توفر الإرادة السياسية الحرة، حتى نقدم المصلحة الوطنية العليا على المجاملة للتوازنات الدولية.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي
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