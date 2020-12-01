خبير: خطوة البرلمان الإيراني استباقية ورسالة إلى بايدن بجدية طهران

صادق البرلمان الإيراني اليوم نهائيا على قانون يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم حتى 20 في المئة، وبكمية 120 كيلوغراما سنويا، في محطة فوردو النووية.

يقول الإعلامي الإيراني محمد غروي، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الصدد، هذه الخطوة التي اتخذها اليوم البرلمان الإيراني، هي خطوة استباقية، ورسالة إلى بايدن قبل أن يدخل الحكم، بأن إيران جادة في تصريحاتها، وهي تريد العودة إلى الاتفاق النووي، ولكن ليس بالشروط السابقة.

ويشير غروي إلى أن إيران تواجه اليوم ضغطا شديدا اقتصاديا وسياسيا، وجاءت عميلة اغتيال العالم الإيراني لتزيد من الطين بلة، وتزيد من نقمة الشعب على الاتفاق النووي، فهذا قرار شعبي بامتياز، لكي يقال للمجتمع الدولي بأن إيران لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام كل هذه القرارات الظالمة والمجحفة تجاه الشعب الإيراني.

بدوره يقول رئيس تحرير صحيفة "كيهان العربي" جميل الظاهري، في حديث لإذاعتنا، من أهم أسباب القيام بعملية الاغتيال الجبانة للعالم الإيراني فخري زادة، هو أن تؤثر على العلاقة بين واشنطن وطهران خلال إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن. غير أن الرد الإيراني على هذه الجريمة سيكون صاعقا، حتى لا يفكر أحد أن يقوم بمثلها في المستقبل.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي