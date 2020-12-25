خبير: كل القواعد الأمريكية في المنطقة تحت مرمى الصواريخ الإيرانية

حذرت إيران، الولايات المتحدة، من إثارة التوتر وارتكاب ما وصفتها بمغامرات خطيرة في الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس دونالد ترامب، وحملتها مسؤولية تداعيات وعواقب أي خطوة حمقاء قد تقوم بها في الظروف الراهنة.

يقول رئيس تحرير صحيفة "كيهان العربي" جميل الظاهري، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الصدد:

"في الحقيقة لا يمكن التنبوء بما سيقوم به ترامب، لأن قرارته غير مستقرة وغير واضحة. لكنه يعلم جيدا أن رد الجمهورية الإسلامية في إيران، سيكون سريعا وشجاعا وقويا، ويوجه ضربة قاضية للقوات الأمريكية المتواجدة في المنطقة".

ويشير الظاهري إلى أن لدى الأمريكيين أكثر من 25 قاعدة عسكرية في المنطقة محيطة بإيران. وهم يعلمون بأن هذا الكم الهائل من قواتهم هي في مرمى الصواريخ الإيرانية، وأن كل الأسطول الأمريكي والأجنبي في الخليج الفارسي في مرمى الصواريخ التابعة للحرس الثوري الإيراني.

كما لفت الظاهري إلى أن "أبعد قاعدة عسكرية أمريكية تقع على مسافة 300 كلم، على الضفة الأخرى من الخليج الفارسي، وهذه يمكن معالجتها بالصواريخ القصيرة المدى وليست المتوسطة، كصاروخ "شهاب 3" الذي يبلغ مداه ألفي كلم، والذي يصل مداه إلى الكيان الصهيوني، وهذا لن يرضى عنه ترامب".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي