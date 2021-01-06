سياسي سعودي: أهم ما تحقق في القمة هو عودة التحام البيت الخليجي

اختتمت في مدينة العلا السعودية أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون للدول الخليجية، بتوقيع القادة ورؤساء الوفود "بيان العلا".

يقول عضو مجلس الشورى السعودي السابق الدكتور محمد آل زلفى، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الصدد، من المؤكد أن أهمية ما تحقق في هذه القمة، هو عودة اللحمة إلى البيت الخليجي، بعد ثلاث سنوات من التوتر في العلاقات بين بعض دول مجلس التعاون ودولة قطر، التي اتخذت منهجا مختلفا تماما عما هو مؤسس عليه مجلس التعاون في توحيد الصف بمواجهة التحديات التي تهدد أمن الخليج والأمن العربي.

ويعتقد آل زلفى أن هذه القمة هي فاتحة جميلة مع بداية عام جديد في مواجهة التحديات المختلفة، ولا بد أن يكون البيت الخليجي صفا واحدا في مواجهتها.

بدوره يقول الأكاديمي القطري الدكتور علي الهيل، في حديث لإذاعتنا، بأن الإنجاز الأهم الذي تحقق، هو المصالحة، وبالتالي فتح الحدود، وفتح الأجواء بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، والذي ترك أثرا طيبا وابتهاجا لدى المواطنين القطريين.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي