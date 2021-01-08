هل يقدم مجلس النواب على عزل ترامب في أيام رئاسته الأخيرة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيتم تنصيب إدارة جديدة في 20 يناير/كانون الثاني الجاري ، وذلك بعد أعمال العنف التي وقعت مؤخرا في مبنى الكابيتول بالعاصمة الأمريكية.

فيما أعلنت كاترين كلارك مساعدة رئيس مجلس النواب الأمريكي، إن الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي مستعدون للمضي قدما في إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب.

يقول الخبير في الشؤون الدولية نزار الجليدي، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الصدد :

"باعتقادي أن من فرض واقعية حتمية الأمر المقضي، ليس ترامب بل هي المؤسسات الأمريكية، لإن الرجل مارس كل المراهقة السياسية، ومارس البلطجة في أكبر عناوينها، ليخدش مفاهيم الديموقراطية العالمية التي تصدر إلى الناس".

ولفت الجليدي إلى أن ترامب اعترف بالواقع الجديد، وبتمرير السلطة بشكل سلس، لإنه كان محاصرا، ويعرف أن حجم الاستقالات كبير، وأصبح يخاف ويهاب هذه المؤسسات، وخاصة القضائية منها والمحاكم.

بدوره يقول الخبير في الشؤون الأمريكية عدنان نقَول، في حديث لإذاعتنا، أعتقد أنه من الناحية الاستراتيجية، ومن ناحية سمعة الولايات المتحدة، وكذلك سمعة الديموقراطية، لن يكون هناك عملية عزل مباشرة، ولكن ستحدد صلاحيات ترامب، فالدولة العميقة هي التي اتخذت هذا القرار بعد التشاور بين وزير الدفاع المكلف ميلر ونائب الرئيس مايك بينس، وقيادات من الحزبين الجمهوري والديموقراطي.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي