خبير: توقيت العقوبات على قيادات الحشد الشعبي العراقي يأتي في سياق تنامي الأزمة إقليميا

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات على رئيس هيئة أركان الحشد الشعبي في العراق عبد العزيز المحمداوي المعروف باسم (أبو فدك). وقبل أيام فرضت وزارة الخِزانة الأمريكية عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض.

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات على رئيس هيئة أركان الحشد الشعبي في العراق عبد العزيز المحمداوي المعروف باسم (أبو فدك). وقبل أيام فرضت وزارة الخِزانة الأمريكية عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض.

يقول الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الصدد:

"هذه الإجراءات تأتي كاستحقاق لمرحلة مر بها الحشد الشعبي، بما يوصف بمرحلة التجريد في التعبئة الجوية، حيث استهدف بادئ دي بدء، في ضرب مخازن القيادة، ثم التجمعات البشرية، وانتهت بحادثة المطار المعروفة".

ويشير الشريفي إلى أن هناك الآن مرحلة جديدة بفرض عقوبات على القيادة السياسية للحشد الشعبي، وهذا الأمر بالحقيقة يرسم ملامح المشهد القادم، وسيجري استهداف ما تبقى من قيادات للحشد وشخصيات أخرى عبر سلسلة من العقوبات.

ولفت الشريفي إلى "أن توقيت هذه العقوبات يأتي مع تنامي وتضخم الأزمة إقليميا، وهو مرتبط بالأحداث الجارية، والتصعيد الجاري في الصراع الإيراني الأمريكي الإسرائيلي، والحديث عن مناطق النفوذ، والتهديد المتبادل".

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي