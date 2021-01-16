خبير ليبي: نتمنى أن نتجه نحو الحل مع المبعوث الجديد لا أن يكون الأمر إدارة للأزمة

وافق مجلس الأمن الدولي على تعيين الدبلوماسي السلوفاكي المخضرم يان كوبيش مبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيا وذلك بعد نحو عام من استقالة المبعوث السابق.

يقول الباحث المختص بالشؤون السياسية والاستراتيجية الدكتور محمود اسماعيل الرملي، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الصدد، لقد تعاقب على ليبيا سبعة مبعوثين للأمم المتحدة لحد الآن، ابتداء من عبد الإله الخطيب وانتهاء بالمبعوث الجديد يان كوبيش، لكن نتمنى أن نتجه نحو الحل مع المبعوث الجديد، ولا أن يكون الأمر مجرد إدارة للأزمة.

ويشير الرملي إلى أن:"ليبيا تشهد صراع إرادات بين بعض الدول، وكذلك تنافس بين الشركات الفرنسية والإيطالية، وأيضا تنافس حاد بين الفرنسيين من جهة والأتراك من جهة أخرى. وكل هذه الملفات الساخنة تعقد الملف الليبي".

ويرى الرملي إلى أن المبعوث الجديد سيبدأ وأمامه تركة ثقيلة جدا من القضايا الصعبة، حيث أن هناك مصالح متضاربة محليا ودوليا، وإشكاليات، بالإضافة إلى أن الكثير من الدول تدير صراعها على الأراضي الليبية. لكن مع هذا وذاك، نتمنى أن ينجح في مهمته ويستطيع إيجاد آلية للحل وتسوية الأوضاع في البلاد.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي