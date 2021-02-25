خبير: تحريك الشارع العراقي بهدف الهيمنة السياسية على المحافظات تهديد للسلم الأهلي

أعلنت وسائل إعلام عراقية عن سقوط نحو 18 جريحا خلال صدامات جرت في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، بين محتجين والقوات الأمنية، بينهم 8 متظاهرين و10 رجال شرطة، وتجري الاحتجاجات على خلفية مقتل متظاهر يوم الاثنين الماضي.

يقول الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الصدد:

"ربما هناك إجماع حينما نقيم الأوضاع في العراق على أن هناك فساد وسوء إدارة مستشري في عموم مفاصل الدولة، ويشمل كل محافظات العراق".

ويشير الشريفي إلى أن "الدافع والمحرك للاحتجاجات في محافظة ذي قار ليس فقط الفساد وسوء الإدارة فقط، وإنما هناك دوافع سياسية وصراع ونزاع بين أحزاب تحرك جماعاتها من أجل فرض هيمنة وسيطرة على المحافظات لتأمين الاستحقاقات الانتخابية المبكرة".

ويرى الشريفي أن "هذا الأمر هو نذير شؤم بالعملية السياسية، لأنه عندما تصل مسألة الصراع السياسي إلى درجة تحريك الشارع بهذه الطريقة، واستثمار النقمة الجماهيرية وبتوجيه سياسي، فمعنى ذلك أننا أمام استحقاقات أخرى قد تؤدي إلى تهديد السلم الأهلي".

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي