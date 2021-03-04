خبير: ما تتعرض له القوات الأمريكية في العراق نتيجة لتواجدها غير الشرعي في البلاد

أعلن البيت الأبيض، إنه لايزال يقيم آثار الهجوم الصاروخي الأخير في العراق، في إشارة إلى القصف الذي تعرضت له قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية وأخرى تابعة للتحالف الدولي، معتبراً أنه يحمل بصمات فصيل مدعوم من إيران.

وشدد البيت الأبيض على أنه سيتحرك مجددا إذا خلص التقييم إلى ضرورة الرد على الهجوم الصاروخي.

يقول الخبير في الشؤون العراقية كامل الكناني، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الصدد:

"في الحقيقة، الولايات المتحدة تحاول أن تجير كل ما تتعرض له برقبة إيران، لأنها لا تريد أن تعرف بأن الشعب العراقي يكره التواجد الأمريكي، وأن هناك قوى عراقية تعلن بشكل يومي رغبتها بخروج القوات الأمريكية".

ويشير الكناني إلى أن "البرلمان العراقي قرر بشكل قانوني وبتفويض رسمي إخراج القوات الأجنبية من العراق، لذا كل ما تتعرض له القوات الأمريكية هو نتيجة لوجود القوات الأمريكية في البلاد خارج إطار الشرعية القانونية والدولية والبرلمانية".

ولفت الكناني إلى أن "الوجود الأمريكي غير قانوني وشرعي، ويجب أن ينتهي بكل الأشكال، سواء بالمفاوضات أو بالسلم أو بمقاومته بالعمليات، والشعب العراقي يرفض بشكل قاطع هذا التواجد في العراق".

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي