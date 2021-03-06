خبير: الولايات المتحدة غير جادة في دعوتها لإيقاف الحرب في اليمن

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية مساء يوم الجمعة الماضي، إحباط هجوم جديد من قبل "أنصار الله" استهدف جنوب المملكة، بينما قالت قوات الجماعة إنها أصابت بدقة أهدافا هامة في قاعدة الملك خالد.

وأعلنت الخارجية الأمريكية أنها ستواصل الضغط على قيادة أنصار الله بسبب هجماتهم على السعودية والعمل مع كل الأطراف المعنية، مؤكدة أنه لا حل عسكريا في اليمن.

يقول الخبير في الشأن اليمني، أحمد البحري، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الصدد، طالما أن العدوان مستمر على اليمن، فالشرط الذي تقدمت به صنعاء لكل من قام بالتوسط لإنهاء الحرب، هو أن يكون الحل شاملا وليس جزئيا، وقد أعلن ذلك قادة "أنصار الله" أنه لا يمكن أن تتوقف الهجمات على السعودية إلا بإيقاف العدوان الكامل ورفع الحصار.

ويرى البحري أن سياسة الإدارة الأمريكية الحالية والسابقة هي واحدة، وما تغير سوى أسلوب التصريحات، ولو كانت أمريكا جادة في إيقاف الحرب على اليمن لأعلنت ذلك، حيث أن إعلان شن الحرب على اليمن كان من واشنطن، إلا أنها تريد تحسين صورتها أمام اليمنيين وأمام العالم، ولهذا تدعو كلاميا إلى إيقاف الحرب، لكن في الواقع يحصل عكس ذلك.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي