خبير: نحن بانتظار مبادرة روسية جدية لوقف الحرب في اليمن

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال لقاء مع وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأربعاء في مدينة سوتشي جنوبي روسيا، إن روسيا تعمل مع جميع أطراف النزاع والأمم المتحدة لحل النزاع في اليمن.

يقول عضو اللجنة العامة في حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن د. عادل الشجاع، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الصدد:

"تتعثر دائما التسويات للأزمة اليمنية، نتيجة المقاربات الخاطئة في التعاطي مع الحرب في اليمن، وباعتقادي فإن المجتمع الدولي غير جاد حتى هذه اللحظة في إحداث تسوية حقيقية في اليمن، لأنه يحاول الانطلاق من الجانب الإنساني دون معالجة الأسباب التي أدت إلى هذه الأزمة الإنسانية".

ويرى الشجاع أن الدور الروسي محوري ليس في اليمن فحسب، وإنما في المنطقة بشكل عام، لكن إن أرادت روسيا أن يكون لها دورا فاعلا، عليها أن تطالب بإعادة صياغة دول الرباعية وتشارك إلى جانب هذه الدول، دول محورية بما فيها الشرعية اليمنية بذاتها، التي ينبغي أن تكون حاضرة لكي تعبر عن القرار اليمني.

بدوره يقول الخبير في الشأن اليمني أحمد البحري، في حديث لإذاعتنا:

"يمكن لروسيا أن تلعب دورا مؤثرا في حل الأزمة اليمنية، لأنها تحظى برضى كل الأطراف اليمنية وغير متحيزة، بعكس الولايات المتحدة، غير أنها لم تقم لحد الآن بأي مبادرة جدية لوقف العدوان على اليمن، ونحن بانتظار ذلك".

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي