خبير: هناك تراكمات في سوء العلاقات بين الحكومة العراقية والفصائل

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أشار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بيان، إلى أن "المظاهر المسلحة التي حدثت من قبل مجموعات مسلحة تعد انتهاكا خطيرا للدستور العراقي والقوانين النافذة، ووجه بالتحقيق الفوري في هذه التحركات حسب القانون".