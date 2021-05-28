مستشار سوري: أبناء سوريا عبروا عن مدى التزامهم بوطنهم وبوحدتهم الوطنية

أعلن رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ، فوز الدكتور بشار الأسد في انتخابات رئاسة الجمهورية العربية السورية بعد حصوله على أغلبية مطلقة من أصوات الناخبين السوريين.

ونشرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، بيانا رسميا أكدت فيه أن فوز الرئيس السوري بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية الأخيرة كان ساحقا، وخطوة مهمة نحو تعزيز استقرار سوريا الداخلي.

يقول مستشار مجلس الوزراء السوري الدكتور عبد القادر عزوز، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:

"لا شك أن إنجاز الاستحقاق الدستوري الرئاسي في الجمهورية العربية السورية، له دلالات كبيرة، أولها: أن أبناء سوريا عبروا عن مدى انتمائهم ومدى التزامهم بوطنهم، وبوحدتهم الوطنية".

ولفت عزوز إلى أن أبناء سوريا عبروا عن حس عال بالمسؤولية، واعتبار أي انتخاب حق وواجب، لذلك شاركوا بكثافة في هذه الانتخابات، وأرادوا من خلال هذا الزخم الانتخابي، وهذا الحدث الكبير إرسال رسالة للجميع بأن سوريا تمد يدها للجميع، وتريد اليوم أن تنطلق مؤمنة بأهمية تضافر جهود جميع الشرفاء والوطنيين من أبناء سوريا في الداخل والخارج من أجل نهضة ورفعة سوريا.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي