خبير: روسيا مستعدة دائما للحوار مع الأوروبيين لكن هناك من يعرقل ذلك

دعت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في مؤتمر صحفي مشترك، الاتحاد الأوروبي إلى الحوار مع روسيا، على الرغم من الصعوبات الحالية في العلاقات بين موسكو وبروكسل.

من جانبه، دعا إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي إلى وضع قواعد مشتركة بشأن العلاقات مع روسيا.

يقول الكاتب الصحفي الروسي أندريه أونتيكوف، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الصدد، إن روسيا تقف دائما إلى جانب التعاون والحوار البناء في علاقاتها مع الدول الأوروبية، لكن من يمنع هذا الأمر هو الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن نرى أن قادة الدول الأوروبية خاضعون للسياسة والإملاءات الأمريكية، ولا يستطيعون مواجهتها.

ويشير أونتيكوف إلى أن الرئيس الأمريكي جوبايدن، يحاول في الفترة الأخيرة، وخاصة بعد زيارته إلى أوروبا، وبعد عقد قمتي "G7" والناتو، توحيد صفوف حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا من أجل مواجهة التقارب الروسي الصيني.

ولفت أونتيكوف إلى أننا هنا يمكننا أن نكتشف إذا كانت أوروبا خاضعة للقرار الأمريكي، أم أنها تتمسك بمصالحها الاقتصادية والسياسية، وربما سنشاهد نوعا من المحاولات لاستئناف الحوار والتعاون الاقتصادي والسياسي مع روسيا.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي