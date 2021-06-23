خبير: أهمية مؤتمر برلين بشأن ليبيا في تفعيل وتطبيق ما يتم الاتفاق عليه

انطلقت، اليوم، أعمال مؤتمر "برلين 2" الدولي بشأن ليبيا، بتنظيم من ألمانيا وبمشاركة الأمم المتحدة، الذي يناقش خروج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، إضافة إلى ضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر في نهاية العام الحالي، ومواضيع أخرى، وبحضور وفد الحكومة الانتقالية في ليبيا.