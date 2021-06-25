خبير: الاعتراف الأمريكي بشرعية "أنصار الله" نتيجة صمود وتضحيات اليمنيين

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، خلال نقاش عبر الإنترنت نظمه المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية يوم الخميس الماضي، إن واشنطن "تعترف بحركة "أنصار الله" طرفا شرعيا في اليمن.