ناشط حقوقي: للشعب التونسي رصيد كبير بخصوص الدفاع عن حرية المرأة

أثار الاعتداء على النائبة التونسية عبير موسى، رئيسة الحزب الدستوري الحر، تحت قبة البرلمان، يوم الأربعاء الماضي، من قبل زميل لها، مقرب من حركة "النهضة"، إدانات واسعة من الرئيس التونسي والحكومة التونسية والمنظمات الوطنية.

يقول المحامي والناشط السياسي التونسي حازم القصوري، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الصدد:

"هذا الاعتداء على السيدة عبير موسي، مدان بجميع الأشكال من قبل المجتمع التونسي، لأنه يمثل اعتداء على المرأة التونسية، خاصة أن لدى الشعب التونسي رصيدا سياسيا كبيرا بخصوص الدفاع عن حرية المرأة، والذي كرسه الزعيم التونسي الراحل الحبيب بورقيبة".

وأشار القصوري إلى أنه "كان هناك ردود أفعال داخلية وخارجية غاضبة على هذا الاعتداء الجبان، من قبل أطراف محسوبة على الفكر الظلامي، والشعب التونسي يرفض بشكل مطلق أن تداس كرامة المراة التونسية، وكما يتخوف من أن يساهم هذا الاعتداء في تنامي العنف السياسي في البلاد، لذا يجب التصدي لكل هذه المحاولات ومنعها قانونيا وشعبيا".

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي