هل ينطلق حوار الاستقرار الاستراتيجي من سوريا

وصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إقرار مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الروسي الأمريكي المشترك حول إرسال المساعدات إلى سوريا، بأنه لحظة تاريخية، وقال: "نأمل في أن يصبح هذا السيناريو منعطفا تستفيد منه سوريا ومنطقة الشرق الأوسط بل العالم بأسره".

يقول الكاتب الصحفي أندريه أونتيكوف في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الصدد، الرابح الرئيسي من هذا الاتفاق هو سوريا بشكل عام، وليس فقط سكان إدلب الذين سيحصلون على هذه المساعدات الإنسانية.

ولفت أونتيكوف إلى أن هذا القرار مشروع روسي أمريكي مشترك، وربما يؤشر إلى تقارب روسي أمريكي في وجهات النظر، ورؤية مشتركة حول القضية السورية، وربما باتجاه تطورات إيجابية في هذا المجال.

بدوره يقول المحلل السياسي فائز حوالة في حديث لإذاعتنا: "أعتقد أن ما حصل يوم أمس في اجتماع مجلس الأمن الدولي، من إجماع روسي أمريكي مشترك للمرة الأولى بخصوص سوريا، ربما هو نتيجة مباشرة للقاء الذي تم مؤخرا بين الرئيسين بوتين وبايدن، ويصب في سياق حوار الاستقرار الاستراتيجي الذي كان يدعو إليه الرئيس الروسي باستمرار".

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي