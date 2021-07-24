دمشق: خطوة "الإدارة الذاتية" لشمال سوريا أحادية الجانب تتناقض مع القوانين الدولية

حذرت الخارجية السورية "الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا، من مغبة الترويج للمشاريع الانفصالية، ووصفتها بأنها "إمعان في التآمر على الوطن والمشاركة في العدوان عليه".

وقال مستشار مجلس الوزراء السوري عبد القادر عزوز، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الشأن، إن "إعلان الخارجية السورية يأتي في إطار تحذير الانفصاليين من مغبة أي محاولات أو مشاريع انفصالية تنال من وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية".

وأشار عزوز إلى أن "دعوة الخارجية السورية تنسجم والدستور السوري، كما تنسجم مع كل قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالالتزام بوحدة وسلامة أراضي سوريا. لذلك تلك الخطوات تعتبر خطوات أحادية الجانب، وهي استكمال لكل الجرائم والانتهاكات التي قامت بها الإدارة الذاتية بحق أبناء تلك المنطقة وحق أبناء الشعب السوري".

بدوره، قال عضو تيار "قمح"، ماجد حبو، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إن "الإدارة الذاتية هي منشأ خاص بها، وليس هناك مشاركة فيها من كل أطراف الشعب السوري، وما تقوم به يتناقض مع القوانين والقرارات الدولية فيما يخص احترام سيادة ووحدة الدول، وهي إنجاز أمريكي في الجسد السوري".

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي