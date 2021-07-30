خبير: مهلة أخيرة للمسلحين في درعا بتسليم السلاح والانصياع وإلا الحسم العسكري

تعرض عدد من الحواجز التابعة للجيش السوري لسلسلة هجمات شنتها فصائل محلية في محافظة درعا جنوبي البلاد، في يوم شهد أشد موجات عنف منذ ثلاث سنوات.

حول الأحداث الأخيرة في مدينة درعا قال الخبير العسكري والاستراتيجي د. كمال جفا في حديث لـبرنامج "حول العالم" بهذا الشأن:

إن "المجموعات المسلحة قامت بالهجوم على عدد من الحواجز مما أدى لوقوع إصابات وشهداء في عناصر الجيش".

ولفت جفا إلى أن "هذه المجموعات قامت بقطع الطريق الدولي بعد إعادة فتح معبر نصيب الواصل بين درعا والأردن، لمنع حركة التجارة والترانزيت بين سوريا ودول الجوار".

من جهته يقول الباحث في شؤون الحركات الإسلامية المتطرفة د. حسام شعيب، في حديث لبرنامجنا:

"يبدو أن هناك اتفاقا أخيرا، أي مهلة أخيرة منحت للمجموعات المسلحة، في درعا البلد، بوجوب تسليم السلاح والانصهار مع مؤسسات الدولة السورية، وإلا سيكون هناك عمل عسكري مباشر من قبل الجيش العربي السوري، ونحن بانتظار الساعات المقبلة التي ستقرر ما سيؤول إليه الوضع في المرحلة المقبلة".

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي