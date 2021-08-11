هل تتوحد ليبيا بتوحيد المؤسسة العسكرية وتنعم بالأمن والاستقرار

قال قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ81 لتأسيس الجيش الليبي: "الجيش لن يكون خاضعا لأي سلطة، ولن يستسلم لما اعتبره مؤامرات تحاك باسم المدنية أو غيرها، مشددا على أنه يمد يده للسلام العادل من أجل مصلحة البلاد.

فيما شدد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية ومنع التفرد بالسلطة، وإنه لن يسمح بتسلط فرد أو قبيلة أو جهة على المؤسسة العسكرية.

يقول الباحث الليبي المختص بالشؤون السياسية والاستراتيجية محمود الرملي، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الشأن، السجال الحاصل حاليا بين المشير خليفة حفتر والمجلس الأعلى للدولة، ليس هو الأول من نوعه، وإنما هو نوع من الدفع لضرورة أن يكون هناك حل لإشكالية الدولة الليبية وخضوع المؤسسة العسكرية للمؤسسة السياسية.

ويشير الرملي إلى أن: "ليبيا تحتاج إلى سلطات فعلية تستطيع أن تفرض أمورا، وأن تبني أيضا جيشا رسميا موحدا، وأن يكون ولائه للوطن وليس لشخص معين، وأن يكون حاميا للمواطنين، لإن الشعب الليبي أكتوى بنيران الحروب ويريد أن يعم الأمن السلام كل أرجاء البلاد".

بدوره يقول الخبير في الشأن الليبي أحمد جمعة، في حديث لإذاعتنا: "يأتي اجتماع المشير خليفة حفتر مع السفير والمبعوث الأمريكي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، في القاهرة اليوم، في سياق الحفاظ على وقف إطلاق النار، ووقف الخطاب العدائي، والتأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بشكل متزامن في 24 ديسمبر/كانون أول المقبل، وإقرار القاعدة الدستورية".

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي