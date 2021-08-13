الشيخ الرفاعي: المؤامرات التي تحاك لن توقف الاستمرار بالمصالحة في درعا

كشفت مصادر مطلعة لـ"سبوتنيك" عن صدور قرار من القيادة العسكرية السورية في مدينة درعا، بوقف عمليتها العسكرية المرتقبة ضد المجموعات المسلحة المنتشرة في حي (درعا البلد) وبعض بلدات ريف المحافظة الغربي، وذلك استجابة لمبادرة قدمها الحليف الروسي، كآخر الحلول السلمية لضبط الفلتان الأمني في هذه المحافظة جنوبي سوريا.

يقول عضو لجان المصالحة الوطنية في درعا الشيخ عبد العزيز الرفاعي، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" إن "هذه المؤامرات التي تُحاك لن تكون سببا لإيقاف الاستمرار في مبدأ المصالحة، وما يجري في "درعا البلد"، والصنمين وجاسم وحدود اليرموك، ما هو إلا لإبعاد الأنظار عن الجولان، كما أنه مُخطط لنقل درعا بكاملها إلى منطقة الأرض الفاصلة التي ستكون ملحقة باتفاق فصل الاشتباك عام 1974م.

وأضاف الرفاعي "لا نقبل بمخططات الأمم المتحدة للتواجد داخل هذه المنطقة، كما أن درعا لن تكون جزءا من قيام كيان بناء الهيكل الصهيوني تحت حجة مواجهة إيران".

وطالب الشيخ الرفاعي روسيا بالحفاظ على درعا كمحافظة ضمن الخارطة السورية، وشدد على أنه لن يبقى على الأراضي السورية سوى السوريون".

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي