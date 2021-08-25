خبير: تركيز أمريكا على الحرب دون الاهتمام الاجتماعي أوصل أفغانستان إلى حافة المجاعة

أكد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، أن "ملايين الأفغان قد يواجهون المجاعة، بسبب تضافر عوامل الصراع والجفاف وجائحة كورونا"، محذرا من أن "تتحول الحياة إلى جحيم على الأرض لشعب أفغانستان، إذا ازداد الوضع الاقتصادي تدهورا".

يقول الخبير في الشأن الأفغاني د. جاسم التقي في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الصدد، كان من المفروض أن تحول الولايات المتحدة أفغانستان إلى دولة مزدهرة من الطراز الأول، لإنه حسب البنتاغون فإنها أنفقت حوالي تريليون دولار، وهذا مبلغ كبير جدا بكافة المعايير، لكنها ركزت بالدرجة الأولى، على آلة الحرب وعلى محاربة خصومها من المنظمات المتشددة، ولم تهتم بالرفاهية الاجتماعية للشعب الأفغاني، ولهذا وصل إلى حافة المجاعة.

بدوره يقول الخبير في الشؤون الاقتصادية والجيوسياسية د. بيار عازار في حديث لإذاعتنا، لم تدخل الولايات المتحدة لكي تجعل من أفغانستان دولة نموذجية، لإنها في نهاية الأمر، هي دولة ذات جذور قبائلية، وهناك توازنات دقيقة جدا، ما بين القبائل والإثنيات، ولا يمكن لأي دولة أن تحرك أي بنى اقتصادية داخلها بسبب هذه المنظومة القبائلية شديدة التعقيد.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي