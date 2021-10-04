ناشطة تونسية: الشعب التونسي هو المحرك السياسي الأساسي للرئيس قيس سعيد

شهدت العاصمة التونسية وعدد من المدن، أمس الأحد، مسيرات مؤيدة لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، ورفع آلاف التونسيين شعارات تطالبه بالمضي قدما في خططه، وتصف دستور البلاد بـ"غير ديمقراطي"، وردد المشاركون "الشعب يريد حل البرلمان" و"إلى الأمام قيس سعيد" و"لا رجوع للوراء".

يقول الخبير في الشأن التونسي نزار الجليدي، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الشأن:

"هذا تعبير تونسي شعبي خرج أمس، ليعطي التفويض لرئيس الجمهورية بأن يمضي قدما في تقويض منظومة الأخوان المسلمين السياسية التي ارتسمت خلال 11 سنة".

وأشار الجليدي إلى أن هذا "التأييد الشعبي لم يكن وراءه أي حزب ولا أي جمعية، إنه تعبير شعبي محض، يريد من الرئيس خطة واضحة للمحاسبة أولا، وخطة واضحة لتغيير الوضع السياسي في تونس، ويطالب في مكافحة واجتثاث الفساد ومحاسبة قاتلي شكري بلعيد والبراهمي وغيرهم".

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بدورها تقول الناشطة التونسية فريال برهومي بنت رجب، في حديث لإذاعتنا:

"إن الشعب التونسي هو المحرك الأساسي للرئيس قيس سعيد، وهو الذي يدفعه لاتخاذ مواقف متصلبة تجاه مكافحة الفساد وتثبيت سلطة القضاء، لكن يجب على الرئيس أن ينتبه وأن يسمع كل الأطراف السياسية في تونس وهذا مهم جدا".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي