خبير: هدف العملية الإرهابية محاولة إفشال عمل الحكومة في عدن

وجّه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، يوم الأحد الماضي، بإجراء تحقيقات ميدانية شاملة للوقوف على ملابسات العملية الإرهابية التي استهدفت موكب وزير في الحكومة ومحافظ عدن في مدينة التواهي في العاصمة المؤقتة للبلاد، والتي أسفرت عن سقوط عدة قتلى وجرحى.

يقول سكرتير محافظ عدن محمد الجنيدي، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الشأن:

"هذا الاستهداف ليس بشيء جديد، لكنه استمرار لمحاولات خلط الأوراق، ومحاولة إرباك وتعقيد المشهد، وتأزيم الوضع داخليا.

وأشار الجنيدي إلى أن "الحكومة نزلت إلى عدن خلال الأسبوع الفائت، وبدأت تمارس مهامها وعملها واجتماعاتها، والنظر في القضايا والملفات التي على عاتقها. ويبدو أن هناك من ينزعج من عودة الحكومة، ومن استمرار عملها داخل عدن، ويريدون أن يُظهروها عاجزة عن القيام بواجباتها ومهامها".

بدوره يقول الخبير في الشأن اليمني إياد شعيبي، في حديث لإذاعتنا:

"أعتقد أن الهدف الأساسي لهذه العملية الإرهابية، هو محاولة إفشال وجود الحكومة داخل عدن، ونلاحظ أنه كلما عادت الحكومة إلى هناك، يفتعلون لها أزمة، بهدف إبقاء عدن بؤرة مشتعلة ومحاولة لزعزعة الأمن والاستقرار".

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي