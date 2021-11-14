خبير: الجيش السوداني يقود البلاد حاليا نحو الانتخابات العامة والحكم المدني

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد القتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات إلى ستة أشخاص، بعد وفاة شاب اليوم متأثرا بإصابته بالرصاص.

فيما قالت الشرطة السودانية إن مظاهرات يوم السبت الماضي "سرعان ما انحرفت عن مسارها السلمي"، وأسفرت المواجهات بين المتظاهرين والأمن عن إصابة 39 شرطيا بجروح بليغة.

يقول أستاذ النزاعات الدولية الدكتور ربيع عبد العاطي، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الشأن، المشهد السوداني واضح جدا، وهناك بعض وسائل الإعلام تضخم ما يجري من أحداث في البلاد، لكن في حقيقة الأمر، الأمور تسير حسب طبيعتها تماما، فلا يوجد هناك عصيانا مدنيا ولا تظاهرات توقف الحياة، وأن الذي يحدث هو أن الأمور عادت إلى نصابها، وأن الجيش السوداني يقود البلاد إلى الانتخابات العامة والحكم المدني.

بدوره يقول القيادي في التجمع الاتحادي السوداني المعارض مجدي مصطفى، في حديث لبرنامجنا، إن الشارع السوداني له كلمته حاليا في الشأن السياسي، وقوى الحرية والتغيير، وكافة أطياف العمل السياسي ولجان المقاومة هي التي تحرك الشارع، وتنظم الاحتجاجات في العاصمة و17 مدينة سودانية، حتى إسقاط هذا الانقلاب.

ولفت مصطفى إلى أن الجانب العسكري يتولى زمام الأمور في السودان، وأصبح يستعين بكل الحاضنة السابقة من أعضاء حزب المؤتمر الوطني والمشهد مفتوح على مصراعيه وعلى كل الاحتمالات.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي