خبير: ترشح سيف الإسلام مطلب شعبي عله ينقذ ما تبقى من ليبيا

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، يوم أمس الأحد، تقدم سيف الإسلام القذافي بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية.

وقالت المفوضية في بيان لها، إن "القذافي تقدم بمستندات ترشحه إلى مكتب الإدارة الانتخابية في مدينة سبها".

وأوضحت أنه استكمل جميع المسوغات القانونية الصادرة عن مجلس النواب بشأن انتخاب رئيس الدولة، واستلم بطاقته الانتخابية من المركز الانتخابي.

يقول الإعلامي الليبي باسم الصول، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الشأن:

"ترشح سيف الإسلام لانتخابات الرئاسة الليبية، هو مطلب شعبي كبير من أبناء القبائل والمدن الليبية، لإنهم يرون فيه شخصية مناسبة لإنقاذ ما تبقى من هذا البلد".

بدوره يقول الباحث المختص في الشؤون الليبية محمود الرملي، في حديث لبرنامجنا:

"أعتقد أن مشاركة سيف الإسلام القذافي في الانتخابات الرئاسية الليبية، لن تجلب الاستقرار للبلاد بل على العكس، ستجلب الفوضى والكثير من الإشكاليات من الناحية القانونية، بالرغم من أن له أنصار ومؤييدن بين القبائل الليبية".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي