هل تلقى مبادرة الصدر استجابة من القوى السياسية في العراق؟

دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، يوم الخميس الماضي، إلى ضرورة حل الفصائل المسلحة في العراق وتصفية قوات الحشد الشعبي من العناصر غير المنضبطة، مؤكدا سعيه لتشكيل حكومة أغلبية وطنية في البلاد بعد فوز تياره بالانتخابات الأخيرة.