لجنة الانتخابات المركزية تسجل جيرينوفسكي مرشحا لرئاسة روسيا

سجلت لجنة الانتخابات المركزية، زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي، فلاديمير جيرينوفسكي، مرشحا لرئاسة روسيا بشكل رسمي.

© RIA Novosti. Ilya Pitalev جيرينوفسكي: في حال أصبحت رئيسا لروسيا سأتفق مع الرئيس ترامب

موسكو —. وجاء في قرار لجنة الانتخابات المركزية: "لجنة الانتخابات المركزية لروسيا الاتحادية سجلت فلاديمير جيرينوفسكي، مواليد العام 1946، المرشح من قبل "الحزب الديمقراطي — الليبرالي الروسي"، مرشحا لمنصب رئيس روسيا الاتحادية".

الجدير بالذكر أن جيرينوفسكي هو أول مرشح يتم تسجيله رسميا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية.