بيسكوف: بوتين لم يتخذ قرارا بإخفاء معلومات عن الروس في سوريا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لم يتخذ قرارا بإخفاء المعلومات عن المواطنين الروس في سوريا وجعلها سرية.

© Sputnik. Aleksey Nikolskyi بيسكوف يكشف مرض بوتين

موسكو — سبوتنيك . وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال في هذا الصدد: "كلا، الرئيس لم يتخذ قرارا، وقد قلنا كل ما نستطيع قوله في هذا الشأن ولا شيء لدينا لنضيفه".

وعلق بيسكوف على اتهام روسيا بهجمات "هاكرز" بواسطة فيروس "نوتبيتيا": "نحن نرفض بشكل قاطع هذه الاتهامات، ونعتبرها دون أدلة وبدون أساس وما هي سوى استمرارية لحملة العداء لروسيا القائمة دون أدلة".

وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية الروسية أن وسائل إعلام غربية تنوي توجيه اتهامات لروسيا بشن هجمات إلكترونية على مواقع تخص الأولمبياد الشتوي في كوريا الجنوبية.

يذكر أن الاستخبارات الأمريكية وعددا من المسؤولين الأوروبيين كانوا قد اتهموا روسيا بتنفيذ هجمات إلكترونية في فترات الانتخابات، ومحاولة التأثير على نتائج الانتخابات. ورفضت موسكو أكثر من مرة هذه الاتهامات، وأكد كل من الكرملين ووزارة الخارجية الروسية أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة.