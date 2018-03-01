سوبتشاك: ينبغي أن يكون الرئيس "امرأة" لاهتمامها بالمجال الاجتماعي أكثر من الصواريخ

صرحت المرشحة لانتخابات الرئاسة الروسية، كسينيا سوبتشاك، اليوم الخميس، أنه يجب أن يكون الرئيس امرأة لأنها تهتم بالمجال الاجتماعي أكثر من موضوع الصواريخ.

© RIA Novosti. Ilya Pitalev مرشح رئاسي روسي: لو كنت زعيم البلاد لصادرت جواز سفر المرشحة الرئاسية سوبتشاك

سبوتنيك. وقالت سوبتشاك، خلال المناظرات الانتخابية على قناة "روسيا 24": "لماذا يجب أن تترأس المرأة هذا البلد؟ لأن فقط الرجل يمكن أن تغريه هذه الصواريخ، التي تطير بشكل ما. لا أحد يهتم بذلك، ما يثير الاهتمام فعلاً هو الانشغال بالمجال الاجتماعي، برنامج السكن الاجتماعي، الذي اعتزم إدماجه في بلدنا. لأن الناس يسكنون الثكنات، لقد شاهدت ذلك شخصياً. الصحة، العناية الطبية الجيدة والمجانية، التعليم، هذا ما يجب الانشغال به، وليس بموضوع أين تحلق الصواريخ".

يذكر أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجري في روسيا يوم 18 آذار/ مارس عام 2018. ويتنافس على هذا المنصب ثمانية أشخاص: سيرغي بابورين (الاتحاد الشعبي الروسي) وبافل غرودينين (الحزب الشيوعي الروسي)، وفلاديمير جيرينوفسكي (عن الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي) وفلاديمير بوتين (مستقل) وكسينيا سوبتشاك (المبادرة المدنية) ومكسيم سورايكين ("شيوعيو روسيا")، بوريس تيتوف (حزب النمو)، غريغوري يافلينسكي (حزب يابلكا). وبهذا الترتيب الأبجدي، يتم وضع أسماءهم على ورقة الاقتراع.