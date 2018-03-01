لجنة الانتخابات المركزية: نفقات حملة بوتين بلغت نحو 4 ملايين دولار بحلول نهاية شهر فبراير

أكدت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، أن "نفقات الحملة الانتخابية لمرشح الانتخابات الرئاسية، الرئيس الحالي فلاديمير بوتين، بلغت 223 مليون روبل، ما يعادل قرابة أربعة ملايين دولار أمريكي، في نهاية شهر شباط/ فبراير.