كسينيا سوبتشياك... مرشحة لانتخابات الرئاسة الروسية 2018

سبوتنيك" — خلال سنوات الحياة الاجتماعية النشطة، تحولت كسينيا سوبتشياك من مقدمة برامج تلفزيونية إلى امرأة ذات ذوق رفيع، وصحفية ذات توجهات معارضة، فقررت الترشح للانتخابات الرئاسية الروسية لعام 2018، تحت عنوان "ضد الجميع".