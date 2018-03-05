مجلس الاتحاد الروسي: زيادة حجم التمويل الخارجي لإثارة الاحتجاج ومقاطعة الانتخابات

أكدت لجنة حماية سيادة الدولة في مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي، زيادة حجم التمويل الخارجي لإثارة مشاعر الاحتجاج في نفوس المواطنين في روسيا والدعوات إلى مقاطعة الانتخابات.

موسكو — سبوتنيك . وقالت اللجنة في تقرير لها بهذا الشأن: "وفقا للموقف القائم فور وضع اللمسات الأخيرة على هذا التقرير — حصلت اللجنة من مصادر موثوق بها على معلومات تؤكد زيادة في تدفق الأموال من الخارج بهدف تمويل من — جرت العادة على تسميتهم "المعارضة غير النظامية" بما في ذلك الأنصار الروس لتكتيك "مقاطعة الانتخابات" التي يتم نشرها في البلاد بواسطة وسائل الدعاية الأجنبية. بل وتأتي المعلومات التي تؤكد ذلك من جميع مناطق روسيا تقريبا، ابتداء من كالينينغراد غربا إلى الشرق الأقصى الروسي".

وأوضح أعضاء اللجنة أنه علاوة على تمويل مباشر للهيئات الروسية المسيسة ذات الطابع المعارض، فإن العديد من الوقائع تؤكد إجراء دورات دراسية خارج روسيا لمن يطلق عليهم اسم "السياسيون الواعدون".

ويؤكد التقرير أن مثل هذه الدورات تتميز عادة بطابع معاد لروسيا ويتم إجراؤها على وجه الخصوص في دول البلطيق والولايات المتحدة الأمريكية مع مشاركة مسؤولي هذه الدول فيها.

كما تؤكد نتائج عمليات التفتيش التي تجريها النيابة العامة، أن أكثر المنظمات نشاطا من حيث ممارستها التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا هي المنظمات الأجنبية غير التجارية التي قد تم تسجيل جزء منها في قائمة المنظمات غير المرغوب فيها.

ويقول تقرير اللجنة إنه في عام 2017 اُقر بشكل رسمي بـ11 منظمة غير مرغوب فيها.

وخلال الفترة الماضية، مارست الولايات المتحدة نشاطا مكثفا بهدف جمع المعلومات عن مشاعر الناخبين في روسيا وعن تقييمهم للوضع الاقتصادي الاجتماعي القائم، بالإضافة إلى تقييمهم للعواقب الناتجة عن العقوبات الاقتصادية، وذلك بالاستفادة من إمكانيات وطاقات وجودها الدبلوماسي والقنصلي في روسيا.