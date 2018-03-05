رئيس الدوما الروسية يوجه دعوات لـ 75 خبيرا أجنبيا لمراقبة انتخابات الرئاسة

وجه رئيس الدوما الروسية، فياتشيسلاف فولودين، دعوة للمشاركة كمراقبين في الانتخابات الرئاسية الروسية لـ 75 برلمانيا أجنبيا، منهم برلمانيين أوروبيين وسياسيين أجانب.

© Sputnik. Sergei Mamontov مجلس الدوما يواصل العمل بشأن دعوة مراقبين أجانب للانتخابات الرئاسية الروسية

موسكو — سبوتنيك. وذكرت الدوما على موقعها الرسمي، أن فولودين وجه دعوة إلى 75 من المراقبين لحضور الانتخابات الرئاسية الروسية، "في الخامس من آذار/ مارس قام رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين بتوجيه دعوة للمشاركة كمراقبين في الانتخابات الرئاسة الروسية لـ 75ممثلا من الخارج وهؤلاء هم نواب البرلمانات الوطنية، والبرلمانيون الأوروبيون، وخبراء في العلوم السياسية.

وكما أشير سابقا إلى أن فولودين وجه 243 دعوة إلى مراقبين من 74 بلدا.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجري في روسيا يوم 18 آذار/ مارس عام 2018. ويتنافس على هذا المنصب ثمانية مرشحين- سيرغي بابورين (الاتحاد الشعبي الروسي) وبافل غرودينين (الحزب الشيوعي الروسي)، وفلاديمير جيرينوفسكي (الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي) وفلاديمير بوتين (مستقل) وكسينيا سوبتشاك (المبادرة المدنية) ومكسيم سورايكين ("شيوعيو روسيا")، بوريس تيتوف (حزب النمو)، غريغوري يافلينسكي (حزب "يابلوكو"). وبهذا الترتيب الأبجدي، يتم إدراج أسمائهم على ورقة الاقتراع.